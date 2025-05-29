У Миколаєві затримали двох чоловіків за підозрою у продажі наркотиків

Вилучені наркотики у підозрюваних. Фото: Нацполіція

У Миколаєві затримали двох чоловіків, яких підозрюють у розповсюдженні наркотиків. Слідчі вилучили у них 30 «закладок» та пакунок із забороненою психотропною речовиною.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Під час патрулювання вулиці Космонавтів у Миколаєві поліцейські помітили двох молодиків, які підозріло поводилися в одному з парків. Побачивши патрульних, чоловіки намагалися втекти. Як з’ясувалося, вони саме робили чергову «закладку» наркотиків.

У ході обшуку в одного з підозрюваних виявили zip-пакет із понад 130 грамами порошкоподібної речовини, а в іншого — 30 вже підготовлених «закладок». Експрес-тест показав, що речовина містить психотроп — PVP.

За словами затриманих, вони отримували наркотики поштою від невстановлених осіб, після чого розкладали їх у місті для подальшого продажу.

Слідчі вже повідомили чоловікам про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення, зберігання та збут наркотичних засобів. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави. Правоохоронці встановлюють джерела надходження наркотиків і коло осіб, причетних до їхнього розповсюдження. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Первомайську поліцейські затримали 20-річного місцевого жителя, якого підозрюють у зберіганні та розповсюдженні наркотиків.