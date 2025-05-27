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На Миколаївщині затримали чоловіка з партією психотропів на понад півтора мільйона гривень

У Первомайську затримали 20-річного підозрюваного у наркозбуті, фото: Нацполіція МиколаївщиниУ Первомайську затримали 20-річного підозрюваного у наркозбуті, фото: Нацполіція Миколаївщини

У Первомайську поліцейські затримали 20-річного місцевого жителя, якого підозрюють у зберіганні та розповсюдженні наркотиків.

За даними Нацполіції Миколаївської області, він перевозив і фасував психотропи альфа-PVP, які потім розкладав у закладки. Наркотики молодик ховав у коробках з кормом для тварин.

Правоохоронці затримали його у таксі під час перевезення наркотиків. У нього вилучили понад 3 кілограми речовини, вартість якої на «чорному» ринку оцінюють у понад півтора мільйона гривень. Суд взяв його під варту. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Наркотики, які знайшли у жителя Первомайська, фото: Нацполіція МиколаївщиниНаркотики, які знайшли у жителя Первомайська, фото: Нацполіція Миколаївщини
Наркотики, які знайшли у жителя Первомайська, фото: Нацполіція МиколаївщиниНаркотики, які знайшли у жителя Первомайська, фото: Нацполіція Миколаївщини
Наркотики, які знайшли у жителя Первомайська, фото: Нацполіція МиколаївщиниНаркотики, які знайшли у жителя Первомайська, фото: Нацполіція Миколаївщини

Нагадаємо, раніше у Миколаївському районі затримали 45-річного жителя Шевченківської громади, якого підозрюють у продажі наркотиків, які він маскував у посилках з продуктами.

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