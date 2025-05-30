На Херсонщині чоловік підірвався на міні: у нього часткова ампутація стопи

У Херсонській області чоловік підірвався на міні. Фото: Getty Images

Увечері 29 травня у селі Качкарівка Херсонської області місцевий житель підірвався на міні.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Постраждалому 41 рік. Унаслідок вибуху він дістав поранення, зокрема часткову ампутацію стопи. Чоловіка доправили до лікарні.

Нагадаємо, що нещодавно в одному із селищ Херсонської області через вибух боєприпасу загинув 8-річний хлопчик. Ще п’ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Слід зазначити, що з 15 по 21 травня на деокупованих територіях правобережної частини Херсонської області сапери розмінували 1824,1 гектара.