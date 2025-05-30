У Миколаєві внаслідок ДТП загинув 76-річний пішохід

На вулиці Авангардній у Миколаєві сталась ДТП. Фото: Нацполіція

У вівторок, 29 травня, близько 21:35 на вулиці Авангардній у Миколаєві водій автомобіля Volkswagen Transporter збив пішохода.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

За попередніми даними, чоловік переходив дорогу у невстановленому для цього місці. Внаслідок зіткнення 76-річний пішохід загинув на місці від отриманих травм.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Наразі триває встановлення всіх обставин аварії.

Нагадаємо, у Первомайську на Миколаївщині автомобіль Renault Trafic, за кермом якого перебував 42-річний водій, збив 57-річну жінку-пішохода.