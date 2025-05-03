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У Первомайську мікроавтобус збив жінку: потерпілу доправили до лікарні

У Первомайську мікроавтобус збив жінку: потерпілу доправили до лікарні. Фото: ЕспрессоУ Первомайську мікроавтобус збив жінку: потерпілу доправили до лікарні. Фото: Еспрессо

У Первомайську на Миколаївщині у пʼятницю, 2 травня, в ДТП постраждала жінка.

Про це повідомляє ГУНП Миколаївської області.

Автомобіль Renault Trafic, за кермом якого перебував 42-річний водій, збив 57-річну жінку-пішохода.

Після зіткнення постраждалу з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Медики надають їй необхідну допомогу.

За фактом події слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Винуватцю загрожує до 3 років обмеження волі та позбавлення права керування.

Правоохоронці просять громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини інциденту, повідомити до Первомайського районного відділу поліції за телефонами (068) 314-29-49, (096) 916-05-19 чи 102.

Нагадаємо, що у Первомайську на Миколаївщині в ДТП постраждала неповнолітня.

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