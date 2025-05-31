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У штаті Вашингтон перекинулася вантажівка, яка перевозила вулики: з неї вилетіли близько 250 мільйонів бджіл

У штаті Вашингтон перекинулась вантажівка, яка перевозила вулики m County Sheriff's Office / FacebookУ штаті Вашингтон перекинулась вантажівка, яка перевозила вулики m County Sheriff's Office / Facebook

На північному заході штату Вашингтон у США 30 травня перекинулася вантажівка, яка перевозила бджіл. З вуликів вилетіли на волю близько 250 мільйонів комах.

Про це повідомили в офісі шерифа округу Вотком, передає hromadske.

Інцидент трапився близько 04:00 на трасі поблизу міста Лінден. Транспортний засіб перевозив приблизно 70 тисяч фунтів (понад 31 тонну) вуликів із медоносними бджолами.

Внаслідок аварії близько 250 мільйонів бджіл опинилися на волі. На місце події прибули представники влади, працівники комунальних служб та експерти з бджільництва.

Правоохоронці наголосили на необхідності врятувати якомога більше бджіл. Для цього планували оперативно відновити вулики, щоб дати комахам змогу повернутися до них.

Увечері того ж дня в офісі шерифа повідомили, що на допомогу прибули понад 20 бджолярів, які допомогли відновити та встановити на місце всі вулики. Там додали, що до ранку 31 травня більшість комах мали б прилетіти до них.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики та продовольства оголосило про запуск першого етапу електронного сервісу «Є-Бджільництво», який спрямований на завчасне сповіщення про використання засобів захисту рослин.

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