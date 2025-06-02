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Обстріл Запорізької області: п’ятеро загиблих і дев’ятеро поранених

Наслідки російського удару Фото: Запорізька ОВАНаслідки російського удару Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок ворожих атак на Запорізьку область загинули п’ятеро людей, ще дев’ятеро зазнали поранень.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, протягом доби російські війська здійснили 593 удари по 16 населених пунктах області. Зокрема, по Запоріжжю був завданий один ракетний удар. Також окупанти здійснили 12 авіаударів по Тернуватому, Камʼянському, Гуляйполю, Залізничному та Копаням.

Крім того, область атакували 351 безпілотником, переважно FPV-дронами. Під удар потрапили Запоріжжя, Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Новодарівка та Васинівка.

Також було зафіксовано шість обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Кам’янському, Новодарівці, Малій Токмачці та Лугівському, а також 223 артилерійські обстріли по низці населених пунктів.

До органів влади надійшло 56 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, що минулої доби, 1 червня, російські війська 13 разів атакували Куцурубську громаду на Миколаївщині дронами типу FPV. Найбільше постраждало село Дніпровське — внаслідок ударів були поранені двоє місцевих мешканців.

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