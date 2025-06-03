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Окуповані частини Запорізької та Херсонської областей залишилися без світла після нічної атаки дронів

Окуповані частини Запорізької та Херсонської областей залишилися без світла. Фото: TelegramОкуповані частини Запорізької та Херсонської областей залишилися без світла. Фото: Telegram

У ніч на 3 червня на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей зникло електропостачання. 

Гауляйтер Запорізької області Євген Балицький заявив, що, за його версією, Збройні сили України пошкодили високовольтне обладнання в північно-західній частині області.

Він визнав, що без електроенергії залишилися всі захоплені росіянами населені пункти регіону. За його словами, медичні заклади перевели на резервне живлення, а окупаційна влада «розробляє варіанти відновлення електропостачання».

Тим часом гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо повідомив про пошкодження підстанцій у Генічеському районі Херсонщини та Мелітопольському районі Запоріжжя. Він також зазначив, що без світла залишилися понад 150 населених пунктів, зокрема в Генічеському, Новотроїцькому, Іванівському та Нижньосірогозькому районах. За його даними, це торкнулося понад 104 тисяч осіб та 44 об’єктів соціальної інфраструктури.

При цьому в російських пабліках шириться й інша версія — електрику на окупованих територіях могли відключити самі ж окупанти, зокрема через роботу російської ППО, яка спричинила пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, що у Херсонській області 2 червня через обстріли загинула одна людина, ще 13, зокрема дитина, дістали поранення.

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