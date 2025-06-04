  • середа

    4 червня, 2025

  • 25.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 4 червня , 2025 середа

  • Миколаїв • 25.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Польщі на кордоні з Україною знайшли зенітні установки, які лишили без нагляду

Польські військові. Ілюстративне фото: East NewsПольські військові. Ілюстративне фото: East News

У польському Підкарпатті на кордоні з Україною знайшли зенітні установки, які лишили без нагляду. Вони належать приватній компанії, яка, ймовірно, повинна була переправити їх до України.

Про це пише RMF24.

Невідомі контейнери знайшли на території аероклубу в селі Лашки. Після цього, за наказом районної прокуратури в Перемишлі, на місце прибули працівники Центрального бюро розслідувань поліції, які підтвердили наявність зенітних установок.

Прокуратура вже почала розслідування неналежного поводження зі зброєю та боєприпасами з боку однієї з приватних компаній.

Зазначається, що ця компанія мала транспортувати зенітні системи до України, але з незрозумілих причин не зробила цього. Зброя зберігалася на складах поблизу кордону, які певний час охороняли, але потім лишили без нагляду.

У Міністерстві оборони Польщі зазначили, що на кордоні знайшли контейнери не тільки зі зброєю, а й боєприпасами. Там наголосили, що вони не належать польській армії. Наразі зброю охороняють.

Речник польського міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський також підтвердив, що зброя належить приватній компанії, яка має ліцензію на торгівлю зброєю.

Нагадаємо, Укроборонпром та Польська зброярська група (PGZ) підписали Меморандум у якому домовилися про співпрацю між оборонними галузями промисловості обох країн.

Останні новини про: Військова допомога

Адміністрація Трампа схвалила експорт зброї до України на $50 млн, — Kyiv Post
Фінляндія профінансує військову допомогу Україні із заморожених активів Росії
Цьогоріч Україна отримає ще 400 тисяч боєприпасів від Чехії
Реклама

Читайте також:

новини

Влада Миколаєва планує відремонтувати один з поверхів будівлі мерії за понад ₴1,7 млн

Світлана Іванченко
новини

«Ростуть, як гриби. Не виконують функції», — у міськздоров’я Миколаєва скаржаться на приватні сімейні амбулаторії

Катерина Середа
новини

«Аптеки для наркозалежних» у Миколаєві: у міськраді пропонують перенести видачу препаратів з центру міста

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві за рік встановили 16 сонячних станцій на дахах багатоповерхівок, ще 4 — у процесі

Аліна Квітко
новини

Миколаївська міськрада «пакетом» і без обговорень проголосувала за пів сотні земельних питань онлайн

Катерина Середа

Останні новини про: Військова допомога

Цьогоріч Україна отримає ще 400 тисяч боєприпасів від Чехії
Фінляндія профінансує військову допомогу Україні із заморожених активів Росії
Адміністрація Трампа схвалила експорт зброї до України на $50 млн, — Kyiv Post

«Ростуть, як гриби. Не виконують функції», — у міськздоров’я Миколаєва скаржаться на приватні сімейні амбулаторії

«Ракета летить 1 хвилину. Ми не встигнемо добігти до укриття». Яким буде пляжний сезон-2025 на півдні?

7 годин тому

Влада Миколаєва планує відремонтувати один з поверхів будівлі мерії за понад ₴1,7 млн

Світлана Іванченко

Головне сьогодні