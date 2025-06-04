У Польщі на кордоні з Україною знайшли зенітні установки, які лишили без нагляду
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- Світлана Іванченко
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19:18, 04 червня, 2025
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У польському Підкарпатті на кордоні з Україною знайшли зенітні установки, які лишили без нагляду. Вони належать приватній компанії, яка, ймовірно, повинна була переправити їх до України.
Про це пише RMF24.
Невідомі контейнери знайшли на території аероклубу в селі Лашки. Після цього, за наказом районної прокуратури в Перемишлі, на місце прибули працівники Центрального бюро розслідувань поліції, які підтвердили наявність зенітних установок.
Прокуратура вже почала розслідування неналежного поводження зі зброєю та боєприпасами з боку однієї з приватних компаній.
Зазначається, що ця компанія мала транспортувати зенітні системи до України, але з незрозумілих причин не зробила цього. Зброя зберігалася на складах поблизу кордону, які певний час охороняли, але потім лишили без нагляду.
У Міністерстві оборони Польщі зазначили, що на кордоні знайшли контейнери не тільки зі зброєю, а й боєприпасами. Там наголосили, що вони не належать польській армії. Наразі зброю охороняють.
Речник польського міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський також підтвердив, що зброя належить приватній компанії, яка має ліцензію на торгівлю зброєю.
Нагадаємо, Укроборонпром та Польська зброярська група (PGZ) підписали Меморандум у якому домовилися про співпрацю між оборонними галузями промисловості обох країн.
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