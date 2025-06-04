У Польщі на кордоні з Україною знайшли зенітні установки, які лишили без нагляду

Польські військові. Ілюстративне фото: East News

У польському Підкарпатті на кордоні з Україною знайшли зенітні установки, які лишили без нагляду. Вони належать приватній компанії, яка, ймовірно, повинна була переправити їх до України.

Про це пише RMF24.

Невідомі контейнери знайшли на території аероклубу в селі Лашки. Після цього, за наказом районної прокуратури в Перемишлі, на місце прибули працівники Центрального бюро розслідувань поліції, які підтвердили наявність зенітних установок.

Прокуратура вже почала розслідування неналежного поводження зі зброєю та боєприпасами з боку однієї з приватних компаній.

Зазначається, що ця компанія мала транспортувати зенітні системи до України, але з незрозумілих причин не зробила цього. Зброя зберігалася на складах поблизу кордону, які певний час охороняли, але потім лишили без нагляду.

У Міністерстві оборони Польщі зазначили, що на кордоні знайшли контейнери не тільки зі зброєю, а й боєприпасами. Там наголосили, що вони не належать польській армії. Наразі зброю охороняють.

Речник польського міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський також підтвердив, що зброя належить приватній компанії, яка має ліцензію на торгівлю зброєю.

Нагадаємо, Укроборонпром та Польська зброярська група (PGZ) підписали Меморандум у якому домовилися про співпрацю між оборонними галузями промисловості обох країн.