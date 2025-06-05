СБУ затримала миколаївця за підозрою у «зливі» росіянам інформації про військових
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- Альона Коханчук
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11:22, 05 червня, 2025
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Служба безпеки України затримала в Миколаєві 46-річного чоловіка, якого підозрюють у поширенні інформації про місця перебування та переміщення українських військових.
Про це повідомляють у СБУ.
За версією слідства, чоловік під час робочих поїздок за межі міста приховано фіксував час та місця, де перебували військовослужбовці. Зазначається, що отриману інформацію він «зливав» до Telegram-каналів, які були створені російськими спецслужбами.
Чоловіку повідомили про підозру за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване розповсюдження даних про Збройні сили за можливості їх ідентифікації. Наразі він під вартою, йому загрожує вісім років в’язниці.
Нагадаємо, що у травні Служба безпеки України затримала в Миколаєві 53-річного чоловіка, який підозрюється у поширенні проросійську пропаганду та виправдовував збройну агресію РФ.
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