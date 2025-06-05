СБУ затримала миколаївця за підозрою у «зливі» росіянам інформації про військових

Служба безпеки України затримала в Миколаєві 46-річного чоловіка. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала в Миколаєві 46-річного чоловіка, якого підозрюють у поширенні інформації про місця перебування та переміщення українських військових.

Про це повідомляють у СБУ.

За версією слідства, чоловік під час робочих поїздок за межі міста приховано фіксував час та місця, де перебували військовослужбовці. Зазначається, що отриману інформацію він «зливав» до Telegram-каналів, які були створені російськими спецслужбами.

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване розповсюдження даних про Збройні сили за можливості їх ідентифікації. Наразі він під вартою, йому загрожує вісім років в’язниці.

Нагадаємо, що у травні Служба безпеки України затримала в Миколаєві 53-річного чоловіка, який підозрюється у поширенні проросійську пропаганду та виправдовував збройну агресію РФ.