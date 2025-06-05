На пляжі у Миколаєві потонула дівчинка — її шукають рятувальники

У Миколаєві рятувальники шукають 15-дівчину, яка зникла під час відпочинку на воді. Фото: ДСНС

Вдень 5 червня у Миколаєві в мікрорайоні Намив у Миколаєві під час відпочинку компанії підлітків на воді зникла 15-річна дівчина.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

За попередніми даними, до прибуття рятувальників місцевий житель врятував ще одну дівчинку, яка тонула. Її оглядають медики.

Пошукова операція триває. Рятувальники обстежують акваторію за допомогою човна.

У Миколаєві рятувальники шукають 15-дівчину, яка зникла під час відпочинку на воді. Фото: ДСНС У Миколаєві рятувальники шукають 15-дівчину, яка зникла під час відпочинку на воді. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у селі Агрономія Первомайського району місцеві жителі помітили у воді тіло людини. Це сталося у річці Арбузинка, що протікає територією Арбузинської громади на Миколаївщині.