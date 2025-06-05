На пляжі у Миколаєві потонула дівчинка — її шукають рятувальники
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- Даріна Мельничук
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17:28, 05 червня, 2025
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Вдень 5 червня у Миколаєві в мікрорайоні Намив у Миколаєві під час відпочинку компанії підлітків на воді зникла 15-річна дівчина.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
За попередніми даними, до прибуття рятувальників місцевий житель врятував ще одну дівчинку, яка тонула. Її оглядають медики.
Пошукова операція триває. Рятувальники обстежують акваторію за допомогою човна.
Нагадаємо, у селі Агрономія Первомайського району місцеві жителі помітили у воді тіло людини. Це сталося у річці Арбузинка, що протікає територією Арбузинської громади на Миколаївщині.
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