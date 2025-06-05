Рятувальники знайшли тіло дівчини, що затонула у Миколаєві
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- Світлана Іванченко
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17:51, 05 червня, 2025
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Рятувальники знайшли тіло потонулої 15-річної дівчини у Миколаєві.
Як зазначили у ДСНС, водолази виявили її за приблизно 50 метрів від берега під час обстеження акваторії.
Обставини загибелі дитини нині з’ясовують правоохоронці.
Трагедія сталася 5 червня вдень, коли група підлітків відпочивала біля води. За попередніми даними, ще одну дівчину, яка тонула, встиг витягти з води місцевий житель — її передали медикам для огляду.
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