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Рятувальники знайшли тіло дівчини, що затонула у Миколаєві

Рятувальники знайшли тіло дівчини, яка потонула у Миколаєві. Фото: ДСНСРятувальники знайшли тіло дівчини, яка потонула у Миколаєві. Фото: ДСНС

Рятувальники знайшли тіло потонулої 15-річної дівчини у Миколаєві. 

Як зазначили у ДСНС, водолази виявили її за приблизно 50 метрів від берега під час обстеження акваторії.

Обставини загибелі дитини нині з’ясовують правоохоронці.

Трагедія сталася 5 червня вдень, коли група підлітків відпочивала біля води. За попередніми даними, ще одну дівчину, яка тонула, встиг витягти з води місцевий житель — її передали медикам для огляду.

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