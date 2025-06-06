На Миколаївщині за добу сталося 18 пожеж, дві з них — у житловому секторі
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- Даріна Мельничук
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9:23, 06 червня, 2025
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Упродовж 5 червня та в ніч проти 6-го у Миколаївській області вогнеборці загасили 18 пожеж, дві з них — у житловому секторі.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Зокрема, у селі Миколаївське Шевченківської громади горіла суха трава на території приватного подвірʼя. Пожежу загасили на площі 200 квадратних метрів.
Того ж дня у селі Рівне Чорноморської громади загорівся сінник та припаркований поруч легковий автомобіль ВАЗ 2109. Пожежу площею 32 квадратних метрів вдалося ліквідувати без розповсюдження на житловий будинок і господарчу споруду.
Решта випадків стосувалися загоряння сухостою на відкритих територіях. Загальна площа таких пожеж склала понад сім гектарів. В одному з епізодів вогонь підійшов впритул до житлових будинків — рятувальникам вдалося зупинити поширення вогню та врятувати шість осель.
Нагадаємо, 4 червня, вогнеборці 16 разів гасили пожежі, які виникли у Миколаївській області.
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