На Миколаївщині за добу сталося 18 пожеж, дві з них — у житловому секторі

Пожежі на Миколаївщині 6-7 червня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Упродовж 5 червня та в ніч проти 6-го у Миколаївській області вогнеборці загасили 18 пожеж, дві з них — у житловому секторі.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Зокрема, у селі Миколаївське Шевченківської громади горіла суха трава на території приватного подвірʼя. Пожежу загасили на площі 200 квадратних метрів.

Того ж дня у селі Рівне Чорноморської громади загорівся сінник та припаркований поруч легковий автомобіль ВАЗ 2109. Пожежу площею 32 квадратних метрів вдалося ліквідувати без розповсюдження на житловий будинок і господарчу споруду.

Решта випадків стосувалися загоряння сухостою на відкритих територіях. Загальна площа таких пожеж склала понад сім гектарів. В одному з епізодів вогонь підійшов впритул до житлових будинків — рятувальникам вдалося зупинити поширення вогню та врятувати шість осель.

Пожежі на Миколаївщині 6-7 червня. Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі на Миколаївщині 6-7 червня. Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі на Миколаївщині 6-7 червня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, 4 червня, вогнеборці 16 разів гасили пожежі, які виникли у Миколаївській області.