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На Миколаївщині зросла кількість пожеж: 16 випадків за добу

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

У середу, 4 червня, вогнеборці 16 разів гасили пожежі, які виникли у Миколаївській області. 

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Три займання сталися в житловому секторі:

  • у Первомайську горіли речі у прибудові до квартири на першому поверсі багатоповерхівки. Площа займання — 15 квадратних метрів;
  • у Новій Одесі загорілася кухня в приватному будинку. Вогонь охопив 50 квадратних метрів;
  • у Новокатеринівці Степівської громади вночі загорівся сарай. Площа пожежі — 30 квадратних метрів.
Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Інші 13 пожеж виникли на відкритих територіях — горіли сміття, суха трава й кущі. Інциденти сталися в Миколаєві, Снігурівці, Новій Одесі, Ольшанському, Генівці, Прибужанах, Прибузькому та інших населених пунктах.

На одній з пожеж вогнеборці не допустили перекидання полум’я на поле з пшеницею, врятувавши 10 гектарів врожаю.

Раніше у ДСНС наголошували, що із початком літнього сезону на Миколаївщині фіксують різке зростання кількості пожеж на відкритих територіях. Загалом з початку 2025 року сталося 625 пожеж в екосистемах — це на 68% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли фіксували 372 загоряння.

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