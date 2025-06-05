На Миколаївщині зросла кількість пожеж: 16 випадків за добу

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

У середу, 4 червня, вогнеборці 16 разів гасили пожежі, які виникли у Миколаївській області.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Три займання сталися в житловому секторі:

у Первомайську горіли речі у прибудові до квартири на першому поверсі багатоповерхівки. Площа займання — 15 квадратних метрів;

у Новій Одесі загорілася кухня в приватному будинку. Вогонь охопив 50 квадратних метрів;

у Новокатеринівці Степівської громади вночі загорівся сарай. Площа пожежі — 30 квадратних метрів.

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Інші 13 пожеж виникли на відкритих територіях — горіли сміття, суха трава й кущі. Інциденти сталися в Миколаєві, Снігурівці, Новій Одесі, Ольшанському, Генівці, Прибужанах, Прибузькому та інших населених пунктах.

На одній з пожеж вогнеборці не допустили перекидання полум’я на поле з пшеницею, врятувавши 10 гектарів врожаю.

Раніше у ДСНС наголошували, що із початком літнього сезону на Миколаївщині фіксують різке зростання кількості пожеж на відкритих територіях. Загалом з початку 2025 року сталося 625 пожеж в екосистемах — це на 68% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли фіксували 372 загоряння.