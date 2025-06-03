  • вівторок

    3 червня, 2025

  • 28.9°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 3 червня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 28.9° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині зростає кількість пожеж на відкритих територіях: за добу — 12 загорянь

Пожежа у Корабельному районі Миколаєва, фото: ДСНСПожежа у Корабельному районі Миколаєва, фото: ДСНС

На Миколаївщині фіксують різке зростання кількості пожеж у природних екосистемах із початком літнього сезону.

Загалом з початку 2025 року сталося 625 пожеж в екосистемах — це на 68% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли фіксували 372 загоряння, повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області.

За словами рятувальників, щодня з підвищенням температури зростає і кількість загорянь сухої трави, сміття, чагарників та інших горючих матеріалів. Якщо минулого тижня фіксували 3-7 пожеж на добу, то 2 червня сталося вже 12 випадків.

Серед учорашніх подій найбільше занепокоєння викликала пожежа в Корабельному районі Миколаєва, де на відкритій території горіли автомобільні шини та сміття, зазначають у ДСНС. Вогонь охопив площу 300 квадратних метрів. Причину загоряння встановлюють, а наслідки для довкілля назвали значними.

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа у Корабельному районі Миколаєва, фото: ДСНСПожежа у Корабельному районі Миколаєва, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа у Корабельному районі Миколаєва, фото: ДСНСПожежа у Корабельному районі Миколаєва, фото: ДСНС
Пожежа у Корабельному районі Миколаєва, фото: ДСНСПожежа у Корабельному районі Миколаєва, фото: ДСНС
Пожежа у Корабельному районі Миколаєва, фото: ДСНСПожежа у Корабельному районі Миколаєва, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС вже наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року та станом на кінець березня, загальна кількість пожеж склала 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.

Останні новини про: Пожежі

За добу на Миколаївщині сталося шість пожеж, одна — через обстріл
Пожежі у Миколаєві та області за добу: горіли суха трава, гараж і будинок
Горіли меблі, сміття і трава: шість пожеж на Миколаївщині за добу
Реклама

Читайте також:

новини

Міськрада Миколаєва вдруге «провалила» облаштування пляжу на Намиві радником Кіма й музикантом Алексєєвим

Аліна Квітко
новини

Росіяни поцілили Кинджалом по порту Миколаєва

Катерина Середа
новини

«Є окремі якісні проєкти, але це не система», — омбудсман про рівень безбар’єрності у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

На «зелену» енергію понад ₴500 млн: у Миколаєві планують збудувати вітрову електростанцію

Світлана Іванченко
новини

Понад ₴8 млн: у Миколаєві встановлять 7 зарядних для електрокарів

Світлана Іванченко

Останні новини про: Пожежі

Горіли меблі, сміття і трава: шість пожеж на Миколаївщині за добу
Пожежі у Миколаєві та області за добу: горіли суха трава, гараж і будинок
За добу на Миколаївщині сталося шість пожеж, одна — через обстріл

Росіяни поцілили Кинджалом по порту Миколаєва

В облраді вирішували, чи нагороджувати Табунщика за захист Миколаївщини: «Розбирав завали, рятував людей»

6 годин тому

Через лайку в розмовах фігурантів, ВАКС відмовився транслювати на YouTube засідання у справі Князєва

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні