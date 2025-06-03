На Миколаївщині зростає кількість пожеж на відкритих територіях: за добу — 12 загорянь

Пожежа у Корабельному районі Миколаєва, фото: ДСНС

На Миколаївщині фіксують різке зростання кількості пожеж у природних екосистемах із початком літнього сезону.

Загалом з початку 2025 року сталося 625 пожеж в екосистемах — це на 68% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли фіксували 372 загоряння, повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області.

За словами рятувальників, щодня з підвищенням температури зростає і кількість загорянь сухої трави, сміття, чагарників та інших горючих матеріалів. Якщо минулого тижня фіксували 3-7 пожеж на добу, то 2 червня сталося вже 12 випадків.

Серед учорашніх подій найбільше занепокоєння викликала пожежа в Корабельному районі Миколаєва, де на відкритій території горіли автомобільні шини та сміття, зазначають у ДСНС. Вогонь охопив площу 300 квадратних метрів. Причину загоряння встановлюють, а наслідки для довкілля назвали значними.

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа у Корабельному районі Миколаєва, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа у Корабельному районі Миколаєва, фото: ДСНС

Пожежа у Корабельному районі Миколаєва, фото: ДСНС

Пожежа у Корабельному районі Миколаєва, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС вже наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року та станом на кінець березня, загальна кількість пожеж склала 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.