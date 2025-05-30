Пожежі у Миколаєві та області за добу: горіли суха трава, гараж і будинок

Пожежа на Миколаївщині 30 травня. Фото: ДСНС

Минулої доби, 29 травня, рятувальники чотири рази виїжджали на гасіння пожеж у Миколаївській області.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Два випадки виникли на відкритій території — загоряння сухої трави сталося в селі Прибузьке Галицинівської громади та в Очакові. Загалом вогонь охопив понад три гектари. Пожежу ліквідували вогнеборці місцевого пожежного відділення.

Увечері пожежа виникла в підвальному приміщенні гаража в Інгульському районі Миколаєва. Площа займання склала 5 квадратних метрів.

Близько ночі загорівся житловий будинок у Корабельному районі. Помешкання не експлуатувалося, зазначили у ДСНС. Вогнеборці ліквідували займання на площі 12 квадратних метрів.

Пожежа на Миколаївщині 30 травня. Фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщині 30 травня. Фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року та станом на кінець березня, зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.