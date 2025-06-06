Суд зобов’язав владу Одеси укласти охоронний договір на Куяльницьке кладовище
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- Світлана Іванченко
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19:41, 06 червня, 2025
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В Одесі суд зобов’язав міську владу укласти охоронний договір на Куяльницьке кладовище, яке розташоване по вулиці Хаджибейська дорога.
Про це повідомили в обласній прокуратурі.
Там зазначили, що незважаючи на внесення кладовища до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, Одеська міська рада не виконала вимогу законодавства щодо укладення охоронного договору, що є обов’язковим для збереження і належного утримання пам’ятки.
«Куяльницьке кладовище є одним із найдавніших місць поховань на території Одеси. Воно пов’язане з історією українського козацтва, зокрема Сотніківської Січі, а також із процесами колонізації Півдня України та північно-західного Причорномор’я», — йдеться у повідомленні.
Одеський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов прокуратури і зобов’язав міськраду укласти охоронний договір.
Нагадаємо, що Миколаївська окружна прокуратура звернулася до суду з вимогою скасувати право власності на дамбу поблизу Нової Одеси.
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