Суд зобов’язав владу Одеси укласти охоронний договір на Куяльницьке кладовище

Куяльницьке кладовище в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі суд зобов’язав міську владу укласти охоронний договір на Куяльницьке кладовище, яке розташоване по вулиці Хаджибейська дорога.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Там зазначили, що незважаючи на внесення кладовища до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, Одеська міська рада не виконала вимогу законодавства щодо укладення охоронного договору, що є обов’язковим для збереження і належного утримання пам’ятки.

Куяльницьке кладовище в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура Куяльницьке кладовище в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура Куяльницьке кладовище в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

«Куяльницьке кладовище є одним із найдавніших місць поховань на території Одеси. Воно пов’язане з історією українського козацтва, зокрема Сотніківської Січі, а також із процесами колонізації Півдня України та північно-західного Причорномор’я», — йдеться у повідомленні.

Одеський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов прокуратури і зобов’язав міськраду укласти охоронний договір.

Нагадаємо, що Миколаївська окружна прокуратура звернулася до суду з вимогою скасувати право власності на дамбу поблизу Нової Одеси.