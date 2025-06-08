  • неділя

    8 червня, 2025

  • 28°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 8 червня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 28° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині за добу загасили 16 пожеж, одну з них — у житловому секторі

Пожежі на Миколаївщині 7-8 червня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 7-8 червня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом 7 червня та в ніч проти 8 червня у Миколаївській області рятувальники 16 разів залучалися до гасіння пожеж.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. 

Один із випадків стався у житловому секторі — в селі Білоусівка Дорошівської громади Вознесенського району. Там на території приватного домоволодіння загорілися господарча споруда та суха трава. Пожежу ліквідували на загальній площі 504 квадратних метри.

Інші 15 виїздів стосувалися займання сухої трави на відкритій території та сміття. Загальна площа горіння склала понад 7 гектарів.

До гасіння загалом залучили 52 рятувальники та 14 одиниць спецтехніки (без урахування техніки, що працює на ліквідації пожежі складського приміщення). Допомогу надали також відділення місцевих пожежних охорон з сіл Щербані, Олександрівка, Рибаківка, Коблеве, а також Галицинівський пожежний загін.

Пожежі на Миколаївщині 7-8 червня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 7-8 червня. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі на Миколаївщині 7-8 червня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 7-8 червня. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі на Миколаївщині 7-8 червня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 7-8 червня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Миколаївщини 8 червня загорілися складські приміщення з сільськогосподарською технікою.

Останні новини про: Пожежі

12 пожеж за добу на Миколаївщині: горіли будинки, авто і трава
На Миколаївщині зросла кількість пожеж: 16 випадків за добу
На Миколаївщині за добу сталося 18 пожеж, дві з них — у житловому секторі
Реклама

Читайте також:

новини

Водоканал планує повністю оновити мережі у Корабельному районі Миколаєва

Аліна Квітко
новини

Виконком Миколаєва планує відмовити у розміщенні реклами у центрі

Аліна Квітко
новини

Летів на шаленій швидкості: патрульна поліція про смертельну аварію на проспекті в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Безпека для дітей: у Миколаєві облаштували підземний садочок

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві змінять правила руху на окремих вулицях

Аліна Квітко

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині за добу сталося 18 пожеж, дві з них — у житловому секторі
На Миколаївщині зросла кількість пожеж: 16 випадків за добу
12 пожеж за добу на Миколаївщині: горіли будинки, авто і трава

Обстріл Миколаївщини: знищено 11 дронів, горіли склади та сільгосптехніка

Даріна Мельничук

Росіяни атакували Херсонщину: одна людина загинула, ще 9 — поранені

Обраний президент Польщі заявив, що «на даний момент» проти вступу України до ЄС

Безпека для дітей: у Миколаєві облаштували підземний садочок

Даріна Мельничук