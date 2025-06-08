На Миколаївщині за добу загасили 16 пожеж, одну з них — у житловому секторі

Пожежі на Миколаївщині 7-8 червня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом 7 червня та в ніч проти 8 червня у Миколаївській області рятувальники 16 разів залучалися до гасіння пожеж.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Один із випадків стався у житловому секторі — в селі Білоусівка Дорошівської громади Вознесенського району. Там на території приватного домоволодіння загорілися господарча споруда та суха трава. Пожежу ліквідували на загальній площі 504 квадратних метри.

Інші 15 виїздів стосувалися займання сухої трави на відкритій території та сміття. Загальна площа горіння склала понад 7 гектарів.

До гасіння загалом залучили 52 рятувальники та 14 одиниць спецтехніки (без урахування техніки, що працює на ліквідації пожежі складського приміщення). Допомогу надали також відділення місцевих пожежних охорон з сіл Щербані, Олександрівка, Рибаківка, Коблеве, а також Галицинівський пожежний загін.

Пожежі на Миколаївщині 7-8 червня. Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі на Миколаївщині 7-8 червня. Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі на Миколаївщині 7-8 червня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Миколаївщини 8 червня загорілися складські приміщення з сільськогосподарською технікою.