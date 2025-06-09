Мешканці понад 500 населених пунктів залишилися без світла через негоду

Негода знеструмила 508 населених пунктів у дев’яти областях. . Ілюстративне фото: УНІАН

Через грози, град і сильний вітер в Україні зафіксовано знеструмлення. Наразі повністю або частково без електропостачання залишилися 508 населених пунктів у дев’яти областях.

Про це повідомили в «Укренерго».

Бригади обленерго проводять аварійно-відновлювальні роботи, щоб якомога швидше відновити електропостачання.

Також у компанії зазначили, що рівень споживання електроенергії вранці 9 червня був на 2,5% вищим, ніж у п’ятницю. Причиною є традиційне підвищення навантаження на початку тижня та хмарна погода, яка знижує ефективність домашніх сонячних електростанцій.

Максимум споживання зафіксували ввечері 8 червня — він був на 3,5% вищим, ніж у попередню неділю. Причиною стала спекотна погода, через яку зросло використання кондиціонерів.

В «Укренерго» нагадують, що енергосистема України продовжує відновлюватися після масштабних російських атак, тому радять по можливості переносити енергоспоживання на денні години.

Нагадаємо, що 9 червня у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.