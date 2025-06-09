  • понеділок

    9 червня, 2025

  • 27°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 9 червня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 27° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly VinsonВідключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly Vinson

Сьогодні, 9 червня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Малко-Тирнівська;
  • Київське шосе;
  • пр. Героїв України;
  • Тернівська розвилка;
  • вул. Генерала Олекси Алмазова;
  • вул. Біла;
  • вул. Є. Логінова.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. Втората;
  • вул. Софіївська;
  • вул. Космонавтів;
  • вул. 12 Лінія;
  • вул. 11 Лінія;
  • вул. 8 Поздовжня;
  • вул. 12 Поздовжня;
  • пров. 2 Кільцевий;
  • вул. 11 Лінія;
  • вул. Космонавтів;
  • пров. Єгора Середюка;
  • пров. 1 Кільцевий;
  • вул. 9 Лінія.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Реклама

Читайте також:

новини

Водоканал планує повністю оновити мережі у Корабельному районі Миколаєва

Аліна Квітко
новини

Виконком Миколаєва планує відмовити у розміщенні реклами у центрі

Аліна Квітко
новини

Летів на шаленій швидкості: патрульна поліція про смертельну аварію на проспекті в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Безпека для дітей: у Миколаєві облаштували підземний садочок

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві змінять правила руху на окремих вулицях

Аліна Квітко

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Російські дрони атакували громаду на Миколаївщині: пошкоджені будинки та авто

У Росії після атаки дронів загорівся завод, що виробляє обладнання для армії

Автомобільна компанія Renault планує відкрити в Україні завод з виробництва дронів