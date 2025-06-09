Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly Vinson

Сьогодні, 9 червня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Малко-Тирнівська;

Київське шосе;

пр. Героїв України;

Тернівська розвилка;

вул. Генерала Олекси Алмазова;

вул. Біла;

вул. Є. Логінова.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Втората;

вул. Софіївська;

вул. Космонавтів;

вул. 12 Лінія;

вул. 11 Лінія;

вул. 8 Поздовжня;

вул. 12 Поздовжня;

пров. 2 Кільцевий;

вул. 11 Лінія;

вул. Космонавтів;

пров. Єгора Середюка;

пров. 1 Кільцевий;

вул. 9 Лінія.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.