У Миколаєві рятувальники зняли з даху 11-річного хлопця, який застряг на висоті заради фото
- Анастасія Панкратова
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19:38, 10 червня, 2025
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Вдень 10 червня в Центральному районі Миколаєва рятувальники допомогли 11-річному хлопцю спуститися з даху покинутої будівлі.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області.
Зазначається, що хлопець разом із другом вирішили піднятися на верхній поверх покинутої будівлі заради фото, однак спуститися самостійно хлопець не зміг.
«На спецлінію 101 зателефонував підліток і повідомив, що його товариш піднявся на верхній поверх покинутої будівлі у Центральному районі Миколаєва, аби зробити ефектні кадри краєвиду, але спуститись самостійно не зміг — злякався» — йдеться у повідомленні.
На місце події прибули співробітники ДСНС, які зняли дитину з даху та провели з нею профілактичну бесіду щодо безпечної поведінки.
У ДСНС закликають батьків звернути особливу увагу на дозвілля дітей під час літніх канікул. Важливо пояснити правила безпечної поведінки, адже діти часто залишаються без нагляду дорослих.
Рятувальники наголошують: навіть коли неможливо бути поруч із дитиною постійно, слід заздалегідь надати їй необхідні знання та навички для безпечних дій у різних ситуаціях.
Нагадаємо, 5 червня у Миколаєві в мікрорайоні Намив у Миколаєві під час відпочинку компанії підлітків на воді зникла 15-річна дівчина.
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