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У Миколаєві рятувальники зняли з даху 11-річного хлопця, який застряг на висоті заради фото

У Миколаєві рятувальники зняли з даху покинутої будівлі 11-річного хлопчика. Ілюстраційне фото: ДСНСУ Миколаєві рятувальники зняли з даху покинутої будівлі 11-річного хлопчика. Ілюстраційне фото: ДСНС

Вдень 10 червня в Центральному районі Миколаєва рятувальники допомогли 11-річному хлопцю спуститися з даху покинутої будівлі.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області.

Зазначається, що хлопець разом із другом вирішили піднятися на верхній поверх покинутої будівлі заради фото, однак спуститися самостійно хлопець не зміг. 

«На спецлінію 101 зателефонував підліток і повідомив, що його товариш піднявся на верхній поверх покинутої будівлі у Центральному районі Миколаєва, аби  зробити ефектні кадри краєвиду, але спуститись самостійно не зміг — злякався» — йдеться у повідомленні.

На місце події прибули співробітники ДСНС, які зняли дитину з даху та провели з нею профілактичну бесіду щодо безпечної поведінки.

У ДСНС закликають батьків звернути особливу увагу на дозвілля дітей під час літніх канікул. Важливо пояснити правила безпечної поведінки, адже діти часто залишаються без нагляду дорослих.

Рятувальники наголошують: навіть коли неможливо бути поруч із дитиною постійно, слід заздалегідь надати їй необхідні знання та навички для безпечних дій у різних ситуаціях.

Нагадаємо, 5 червня у Миколаєві в мікрорайоні Намив у Миколаєві під час відпочинку компанії підлітків на воді зникла 15-річна дівчина.

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