РФ атакувала понад 40 населених пунктів Херсонщини: поранені 12 людей, зокрема дитина

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Протягом доби 11 червня російські війська обстріляли 41 населений пункт Херсонщини. Поранення отримали 12 людей, серед них — дитина.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під ударами опинилися Антонівка, Садове, Комишани, Степанівка, Придніпровське, Наддніпрянське, Білозерка, Черешеньки, Понятівка, Микільське, Іванівка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Зміївка, Шляхове, Новоберислав, Томарине, Шевченківка, Тягинка, Бургунка, Одрадокам’янка, Миколаївка, Львове, Новоолександрівка, Гаврилівка, Золота Балка, Новорайськ, Костирка, Дудчани, Республіканець, Саблуківка, Милове, Хрещенівка, Нововоронцовка, Осокорівка, Веселе, Козацьке та Херсон.

Обстрілами пошкоджені об’єкти критичної та соціальної інфраструктури, газопровід, стільникова вежа, чотири багатоповерхівки, 18 приватних будинків, господарчі споруди й автомобілі. Також зафіксовані влучання по території національного парку.

Нагадаємо, також російська армія атакувала і Миколаївську область. В одному із сіл внаслідок обстрілів пошкоджені три приватних будинки, магазин і автомобіль.