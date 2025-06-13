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В Одесі другий день ліквідовують аварію на водогоні — частина міста досі без води

Ліквідація аварії на водогоні в Одесі. Фото: «Інфоксводоканал»Ліквідація аварії на водогоні в Одесі. Фото: «Інфоксводоканал»

В Одесі вже другий день тривають роботи з ліквідації масштабної аварії на магістральному водогоні.

Як повідомили у пресслужбі «Інфоксводоканалу», ситуація на місці складна — аварія сталася на полі, де розмитий ґрунт і багнюка ускладнюють доступ техніки.

Щоб дістатися до пошкодженої ділянки, аварійникам довелося майже добу зводити під’їзні шляхи та підготувати майданчик для важкої техніки. Для екскаваторів, які працюють на таких об’єктах, потрібна основа з кількох шарів бетонних плит і піску. Загалом використали понад 150 тонн піску.

Ліквідація аварії на водогоні в Одесі. Фото: «Інфоксводоканал»Ліквідація аварії на водогоні в Одесі. Фото: «Інфоксводоканал»
Ліквідація аварії на водогоні в Одесі. Фото: «Інфоксводоканал»Ліквідація аварії на водогоні в Одесі. Фото: «Інфоксводоканал»
Ліквідація аварії на водогоні в Одесі. Фото: «Інфоксводоканал»Ліквідація аварії на водогоні в Одесі. Фото: «Інфоксводоканал»

Наразі фахівці вже розкопали котлован, дісталися місця прориву і працюють над відновленням водопостачання. Завершити ремонт планують орієнтовно до 22:00.

Ліквідація аварії на водогоні в Одесі. Фото: «Інфоксводоканал»Ліквідація аварії на водогоні в Одесі. Фото: «Інфоксводоканал»
Ліквідація аварії на водогоні в Одесі. Фото: «Інфоксводоканал»Ліквідація аварії на водогоні в Одесі. Фото: «Інфоксводоканал»
Ліквідація аварії на водогоні в Одесі. Фото: «Інфоксводоканал»Ліквідація аварії на водогоні в Одесі. Фото: «Інфоксводоканал»

Через аварію мешканці міста залишилися без централізованого водопостачання. Як повідомили в Одеській міській раді, з 06:00 відкриті бювети з питною водою. Владатакож забезпечила підвіз технічної води — автоцистерни працюють від 07:00 за низкою адрес у різних районах міста:

  1. Педагогічна, 46а
  2. Французький бульвар, 12/3
  3. Велика Арнаутська, 83
  4. Маразліївська, 1а
  5. Велика Арнаутська, 6
  6. Євгена Танцюри (Генерала Петрова), 41
  7. Євгена Танцюри (Генерала Петрова), 50
  8. Космонавтів, 68
  9. Ак. Філатова, 54 / Івана та Юрія Лип
  10. Богдана Хмельницького / кут М’ясоїдівської
  11. Степова / кут Прохорівської
  12. Варненська, 10
  13. Ак. Корольова, 85а / 85б
  14. Шишкіна, 60а
  15. Небесної Сотні, 85
  16. Варненська, 15
  17. Небесної Сотні, 4
  18. Семена Палія, 108
  19. Десантний бульвар, 14
  20. Князя Володимира Великого / 28-ої Бригади
Одеса другу добу без води. Фото: Одеська міськрадаОдеса другу добу без води. Фото: Одеська міськрада
Одеса другу добу без води. Фото: Одеська міськрадаОдеса другу добу без води. Фото: Одеська міськрада
Одеса другу добу без води. Фото: Одеська міськрадаОдеса другу добу без води. Фото: Одеська міськрада

Нагадаємо, що вже четвертий рік Миколаїв без якісної води у кранах. Увесь цей час містяни щодня набирають очищену воду у спеціальних точках видачі і змушені носити важкі баклажки додому. Часто — без ліфта, на високі поверхи. Але лише так вони можуть готувати собі їжу та мити посуд.

Зараз у місто прокладають новий водогін, але лише один цей крок не вирішить проблему з водою. Адже щоб з кранів миколаївців текла якісна вода, її треба ще очищувати. Тому місту потрібні нові водоочисні споруди. Тільки так, комплексно можна вирішити проблему води у місті. «МикВісті» з'ясовували, коли у Миколаєві з'явиться питна вода та чи вірять самі містяни, що це відбудеться.

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