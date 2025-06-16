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Доба на Херсонщині: пошкоджені будинки, ферма і авто, семеро людей поранені

Наслідки обстрілів Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілів Херсонщини. Фото: Нацполіція

Минулої доби, 15 червня, війська Росії атакували Херсонщину дронами, артилерією та авіацією. Через обстріли семеро людей дістали поранення.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Під обстрілами опинилися житлові квартали та об’єкти критичної інфраструктури. Вісім приватних будинків пошкоджені. Також удар прийшовся по території фермерського господарства, зруйновано приватний автомобіль.

Російська армія била по Херсону, Антонівці, Придніпровському, Садовому, Комишанах, Микільському, Токарівці, Іванівці, Білозерці, Незламному, Кізомису, Береговому, Софіївці, Бериславу, Новобериславу, Зміївці, Миловому, Качкарівці, Республіканцю, Саблуківці, Новорайську, Тягинці, Одрадокам’янці, Новоолександрівці, Гаврилівці, Козацькому, Веселому.

Раніше повідомлялось, що у травні фахівці «Херсонгазу» локалізували 232 пошкодження газових мереж, які виникли через обстріли правобережної частини Херсонщини.

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