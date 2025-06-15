У травні російські обстріли пошкодили понад 230 газових мереж на Херсонщині
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- Марія Хаміцевич
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16:22, 15 червня, 2025
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У травні фахівці «Херсонгазу» локалізували 232 пошкодження газових мереж, які виникли через обстріли правобережної частини Херсонщини.
Про це повідомили на сторінці АТ «Херсонгаз» у Facebook.
Зокрема, працівники компанії усунули 77 пошкоджень на розподільних мережах і 155 — на внутрішніх мережах споживачів.
Також відремонтували 32 розподільні мережі та 31 — за адресами споживачів. Завдяки цій роботі газопостачання вдалося повернути у 571 будинок.
Нагадаємо, що наприкінці травня у Херсонській області тимчасово припинили подачу газу до трьох населених пунктів на правобережжі через пошкодження газопроводу високого тиску. Обстрілом було пошкоджено надземну вузлову ділянку газопроводу між двома селами.
Слід зазначити, що в «Укренерго» попередили, щодо наступного опалювального сезону. Зокрема зазначили, що він буде непростим через російські атаки на об’єкти газовидобутку. Втрати вже досягли майже 50% від загального видобутку газу.
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