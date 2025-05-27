Через обстріли на Херсонщині три села залишилися без газу

Знак перед в'їздом у Херсон. Фото видання "Мост"

У Херсонській області тимчасово припинили подачу газу до трьох населених пунктів на правобережжі через пошкодження газопроводу високого тиску.

Як повідомили в Білозерській військовій адміністрації, обстрілом пошкоджено надземну вузлову ділянку газопроводу між селами Ромашкове та Незламне. Постачання газу зупинили о 03:00 24 травня до сіл Незламне, Ромашкове та Велетенське.

За даними АТ «Херсонгаз», відновити систему наразі неможливо через постійну загрозу з боку російських дронів.

«Місце аварії — відкрите поле, яке знаходиться на активному маршруті ворожих безпілотників-камікадзе та розвідувальних дронів», — пояснюють у компанії.

Через небезпеку в цій зоні неможливо застосувати ані бронетехніку, ані засоби радіоелектронної боротьби для захисту ремонтних бригад.

Нагадаємо, в «Укренерго» попередили, що наступний опалювальний сезон буде непростим через російські атаки на об’єкти газовидобутку. Втрати вже досягли майже 50% від загального видобутку газу.