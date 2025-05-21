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Через ворожі атаки Україна втратила майже 50% від загального видобутку газу, — «Укренерго»

Видобуток газу. Фото: PixabayВидобуток газу. Фото: Pixabay

В «Укренерго» попередили, що наступний опалювальний сезон буде непростим через російські атаки на об’єкти газовидобутку. Втрати вже досягли майже 50% від загального видобутку газу.

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови правління «Укренерго» Олексій Брехт, передає УНН.

Олексій Брехт зазначив, що завершення нинішнього сезону було успішним, але підготовка до наступного потребує значних зусиль. Десятки тисяч енергетиків зараз працюють над відновленням інфраструктури.

За його словами, головний виклик — забезпечити генерацію електроенергії необхідним ресурсом, адже з початку 2025 року росіяни активізували удари по газових об’єктах. Україна має не лише накопичити газ, а й підготувати систему до роботи в умовах обмеженого постачання.

Енергетики наголошують на складності майбутнього сезону та закликають готуватися до можливих викликів.

Раніше повідомлялось, що до кінця 2028 року Україна отримає 150 мільйонів євро фінансової допомоги від Бельгії. Кошти спрямують на відновлення критичної інфраструктури, підготовку до зимового періоду та інші ключові напрями.

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