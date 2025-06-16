На Херсонщині за тиждень знищили 1600 російських дронів

Херсонська область. Ілюстраційне фото: Shutterstock

У період з 9 по 15 червня сили оборони знищили близько 1600 російських безпілотників, що становить 80% від загальної кількості використаних по Херсонській області.

Про це повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Усього за тиждень зафіксовано 1992 випадки застосування FPV-дронів і скидів з безпілотників, з яких 804 — у межах Херсонської громади. На цій території знищено 710 російських дронів.

Протидія російським БпЛА. Ілюстрація: Херсонська ОВА

Нагадаємо, 15 червня, війська Росії атакували Херсонщину дронами, артилерією та авіацією. Через обстріли семеро людей дістали поранення.