В Ізраїлі загинула родина з Одеси, яка приїхала на лікування доньки

Наслідки ракетного обстрілу Бат-Ямі, Ізраїль, 15 червня 2025 року. Фото: Reuters

У суботу, 14 червня, в Ізраїлі внаслідок прямого влучання іранської ракети у багатоповерхівку загинула родина з Одеси з п'яти людей. Вони приїхали до Ізраїлю для лікування важкохворої дитини.

Про це в етері «Суспільне. Студія» розповів український єврейський історик та журналіст Шимон Бріман з посиланням на пресрелізу посольства України в Ізраїлі.

За його словами, під завалами загинули п’ятеро громадян України — бабуся, мати, донька та двоє племінників. Вони приїхали до Ізраїлю для лікування важкохворої дитини.

— Це були громадяни України з Одеси, які приїхали на лікування доньки в Ізраїлі. Вчора ввечері був короткий пресреліз посольства України в Ізраїлі. Ми відчуваємо, що є якась спільна доля між українцями та ізраїльтянами, — зазначив Шимон Бріман.

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Нагадаємо, Нагадаємо, що у ніч на 15 червня Іран здійснив ракетну атаку по Ізраїлю. Внаслідок обстрілу загинули троє людей, ще понад 200 отримали поранення, близько 35 людей вважаються зниклими безвісти.

Як повідомлялось, 14 червня Путін і Трамп провели телефонну розмову, в якій обговорили загострення між Ізраїлем та Іраном, а також ситуацію в Україні.

Крім цього, Трамп заявив, що незабаром Іран та Ізраїль можуть укласти мирну угоду — і саме він активно сприяє цьому процесу.

Детальніше про ситуацію на Близькому Сході

1 травня стало відомо, що США отримали розвіддані про підготовку Ізраїлем удару по ядерних об'єктах Ірану. Саудівська Аравія закликала Тегеран розглянути пропозицію США щодо ядерної угоди, щоб уникнути конфлікту.

7 червня Іран заявив про отримання секретної інформації про ядерну програму Ізраїлю. У разі провалу перемовин Тегеран погрожував ударами по американських базах у регіоні. Дональд Трамп підтвердив, що США готуються до можливих військових дій.

У ніч проти 13 червня Ізраїль почав операцію Rising Lion, атакувавши ядерний об'єкт у Натанзі. Іран підтвердив пошкодження. Глава МАГАТЕ заявив, що підвищеного рівня радіації не зафіксовано.

У відповідь Іран запустив понад 100 дронів, хоча офіційно це заперечив. Трамп сказав, що знав про плани Ізраїлю, але США в операції не брали участі.