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Влада Одеси показала, як комунальники ліквідовують наслідки російських атак: пошкоджені понад 50 будинків

Наслідки російських атак по Одесі 17 червня 2025 року. Фото: Одеська міська радаНаслідки російських атак по Одесі 17 червня 2025 року. Фото: Одеська міська рада

Через нічну російську атаку по Одесі постраждали понад 50 житлових будинків, п’ять з яких — суттєво. 

Про це повідомили у Одеській мерії.

За попередніми оцінками, допомоги потребують мешканці приблизно 400 квартир. Унаслідок вибухової хвилі пошкоджено близько 900 вікон і 100 балконних блоків. Також зруйновано майже 13 тисяч квадратних метрів покрівлі.

Наслідки російських атак по Одесі 17 червня 2025 року. Фото: Одеська міська радаНаслідки російських атак по Одесі 17 червня 2025 року. Фото: Одеська міська рада
Наслідки російських атак по Одесі 17 червня 2025 року. Фото: Одеська міська радаНаслідки російських атак по Одесі 17 червня 2025 року. Фото: Одеська міська рада
Наслідки російських атак по Одесі 17 червня 2025 року. Фото: Одеська міська радаНаслідки російських атак по Одесі 17 червня 2025 року. Фото: Одеська міська рада

На місці тривають роботи з ліквідації наслідків одного з наймасштабніших ударів по центру міста. Комунальні служби допомагають мешканцям закривати вибиті вікна плівкою.

Для координації дій створили оперативний штаб районної адміністрації, який працює безпосередньо на місці події.

Наслідки російських атак по Одесі 17 червня 2025 року. Фото: Одеська міська радаНаслідки російських атак по Одесі 17 червня 2025 року. Фото: Одеська міська рада
Наслідки російських атак по Одесі 17 червня 2025 року. Фото: Одеська міська радаНаслідки російських атак по Одесі 17 червня 2025 року. Фото: Одеська міська рада
Наслідки російських атак по Одесі 17 червня 2025 року. Фото: Одеська міська радаНаслідки російських атак по Одесі 17 червня 2025 року. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, що цієї ночі в Одесі була пошкоджена одна з найстаріших лікарень міста.

Як повідомлялось, вночі 17 червня російські війська атакували Одесу ударними дронами. Унаслідок удару пошкоджено житлові будинки, будівлю інклюзивного центру, дитячий заклад, гаражі та кілька авто. У місті виникли пожежі.

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