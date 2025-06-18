Через російський обстріл Херсонщини загинули двоє людей, ще 34 поранені
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- Марія Хаміцевич
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9:15, 18 червня, 2025
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Протягом минулої доби російські війська обстрілювали Херсонську область. Загинули двоє людей, ще 34 — отримали поранення.
Про це 18 червня повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Під ударами опинилися 36 населених пунктів. Росіяни били з артилерії та атакували дронами житлові квартали та соціальну інфраструктуру. Пошкоджені 12 приватних будинків, господарські споруди, гараж і приватні автомобілі.
Нагадаємо, що росіяни обстрілюють Херсонщину кожен день. За добу до цього обстрілюючи житлові квартали вони поранили чотирьох людей.
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