Через російський обстріл Херсонщини загинули двоє людей, ще 34 поранені

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Протягом минулої доби російські війська обстрілювали Херсонську область. Загинули двоє людей, ще 34 — отримали поранення.

Про це 18 червня повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під ударами опинилися 36 населених пунктів. Росіяни били з артилерії та атакували дронами житлові квартали та соціальну інфраструктуру. Пошкоджені 12 приватних будинків, господарські споруди, гараж і приватні автомобілі.

Нагадаємо, що росіяни обстрілюють Херсонщину кожен день. За добу до цього обстрілюючи житлові квартали вони поранили чотирьох людей.