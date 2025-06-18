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Через російський обстріл Херсонщини загинули двоє людей, ще 34 поранені

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Протягом минулої доби російські війська обстрілювали Херсонську область. Загинули двоє людей, ще 34 — отримали поранення.

Про це 18 червня повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під ударами опинилися 36 населених пунктів. Росіяни били з артилерії та атакували дронами житлові квартали та соціальну інфраструктуру. Пошкоджені 12 приватних будинків, господарські споруди, гараж і приватні автомобілі.

Нагадаємо, що росіяни обстрілюють Херсонщину кожен день. За добу до цього обстрілюючи житлові квартали вони поранили чотирьох людей.

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