Сморід, блохи й гавкіт: суд зобов’язав мешканку Миколаєва прибрати тварин з квартири
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
19:12, 18 червня, 2025
-
У Миколаєві мешканці багатоповерхівки кілька років потерпали від сусідки, яка утримувала у своїй квартирі котів і собак у клітках та в антисанітарних умовах. Суд зобов'язав жінку вивезти тварин та навести лад.
Про це повідомили в пресслужбі Центрального районного суду Миколаєва.
Від квартири поширювався сильний сморід, а тварини постійно галасували. Через це мешканці будинку страждали від шуму, блохів, тарганів і жахливих запахів у під’їзді та своїх оселях.
Сусідка звернулась до суду, аби захистити своє право на нормальне життя. Представники міського «Центру захисту тварин» підтвердили, що у квартирі перебували щонайменше три собаки, всередину приміщення комісію не допустили. Там також виявили ознаки жорстокого поводження з тваринами.
Свідки розповіли, що неможливо перебувати в цій квартирі навіть кілька хвилин. Так під час ремонту двоє працівників покинули її через сморід.
Суд погодився, що утримання котів та собак у таких умовах порушує законодавство та права сусідів, і зобов’язав власницю прибрати з квартири всіх тварин, а житло і привести у належний санітарний стан.
Нагадаємо, що в Одесі готують нові правила вигулу домашніх тварин, які дозволять штрафувати власників собак великих або потенційно небезпечних порід, якщо ті вигулюють тварин без намордника та поводка.
Останні новини про: Миколаїв