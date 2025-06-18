Сморід, блохи й гавкіт: суд зобов’язав мешканку Миколаєва прибрати тварин з квартири

Собака в клітці. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві мешканці багатоповерхівки кілька років потерпали від сусідки, яка утримувала у своїй квартирі котів і собак у клітках та в антисанітарних умовах. Суд зобов'язав жінку вивезти тварин та навести лад.

Про це повідомили в пресслужбі Центрального районного суду Миколаєва.

Від квартири поширювався сильний сморід, а тварини постійно галасували. Через це мешканці будинку страждали від шуму, блохів, тарганів і жахливих запахів у під’їзді та своїх оселях.

Сусідка звернулась до суду, аби захистити своє право на нормальне життя. Представники міського «Центру захисту тварин» підтвердили, що у квартирі перебували щонайменше три собаки, всередину приміщення комісію не допустили. Там також виявили ознаки жорстокого поводження з тваринами.

Свідки розповіли, що неможливо перебувати в цій квартирі навіть кілька хвилин. Так під час ремонту двоє працівників покинули її через сморід.

Суд погодився, що утримання котів та собак у таких умовах порушує законодавство та права сусідів, і зобов’язав власницю прибрати з квартири всіх тварин, а житло і привести у належний санітарний стан.

Нагадаємо, що в Одесі готують нові правила вигулу домашніх тварин, які дозволять штрафувати власників собак великих або потенційно небезпечних порід, якщо ті вигулюють тварин без намордника та поводка.