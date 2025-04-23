В Одесі хочуть штрафувати власників собак небезпечних порід за вигул без намордника і повідка

В Одесі хочуть штрафувати власників собак бійцівських порід за прогулянки без намордника і повідка. Фото: архів «МикВісті»

В Одесі готують нові правила вигулу домашніх тварин, які дозволять штрафувати власників собак великих або потенційно небезпечних порід, якщо ті вигулюють тварин без намордника та повідка.

Про це говорили 16 квітня під час сесії Одеської міської ради, повідомляють «МикВісті».

Депутат Олег Звягін від партії «Європейська солідарність» нагадав, що ще у 2020 році в мерії відбулася нарада за участі представників Нацполіції, департаменту екології та комунального підприємства «Муніципальний центр екологічної безпеки». Тоді вирішили, що старі правила поводження з тваринами, ухвалені ще у 2008 році, потребують оновлення.

— До мене звернулися містяни, які скаржаться, що власники великих порід собак, зокрема тих, які вважаються потенційно небезпечними, продовжують вигулювати їх без намордника і повідка. На жаль, трапляються випадки, коли ці собаки нападають на людей, рвуть одяг, травмують дітей. Потрібно змінити правила, щоб наші служби мали підстави контролювати ситуацію і штрафувати за порушення, — сказав Олег Звягін.

Директорка департаменту екології Марина Савченко підтвердила, що міська влада працює над оновленням правил утримання домашніх тварин. За її словами, проєкт вже підготовлений, але затримка пов’язана зі змінами в чинному законодавстві.

— Ми плануємо винести цей проєкт на затвердження вже цього року, — зазначила вона.

Нагадаємо, що протягом 2025 року в Миколаєві планують стерилізувати 1500 безпритульних котів і собак у межах програми гуманного регулювання їх чисельності.

Водночас на реконструкцію інфраструктури комунального підприємства «Центр захисту тварин» у Миколаєві потрібно 59,8 мільйона гривень. Міська рада шукає донора, який профінансує ці роботи. Наразі на ремонт вольєрів для тварин Центру витратили 1 мільйон гривень.

Саме співробітники миколаївського «Центру захисту тварин» були одними з тих, хто рятував тварин які опинилися в зоні стихійного лиха після підриву Каховської ГЕС. Їм вдалося врятували понад 100 собак та 30 котів.

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