Росіяни вдарили по «швидкій» у Херсоні: є постраждалі

В Херсоні російські війська скинули вибухівку на "швидку". Ілюстративне фото Львівський портал

У ніч на 18 червня в Херсоні російські військові скинули вибухівку з безпілотника на автомобіль швидкої допомоги. В результаті поранені двоє медиків.

Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація.

Атака сталася близько опівночі у Корабельному районі. Російський дрон прицільно вдарив по «швидкій», яка прибула на виклик.

Поранення дістали 34-річний парамедик і 42-річний медичний технік. Обоє отримали контузії, вибухові та черепно-мозкові травми. Їх швидко доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, що протягом минулої доби російські війська обстрілювали Херсонську область. Загинули двоє людей, ще 34 — отримали поранення.