Росіяни вдарили по «швидкій» у Херсоні: є постраждалі
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- Альона Коханчук
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13:00, 18 червня, 2025
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У ніч на 18 червня в Херсоні російські військові скинули вибухівку з безпілотника на автомобіль швидкої допомоги. В результаті поранені двоє медиків.
Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація.
Атака сталася близько опівночі у Корабельному районі. Російський дрон прицільно вдарив по «швидкій», яка прибула на виклик.
Поранення дістали 34-річний парамедик і 42-річний медичний технік. Обоє отримали контузії, вибухові та черепно-мозкові травми. Їх швидко доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
Нагадаємо, що протягом минулої доби російські війська обстрілювали Херсонську область. Загинули двоє людей, ще 34 — отримали поранення.
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