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Кількість жертв від російського удару по Києву зросла до 28

Розбір завалів у Києві після атаки Росії. Фото ДСНСРозбір завалів у Києві після атаки Росії. Фото ДСНС

У Києві рятувальники продовжують розбирати завали після російської ракетної атаки в ніч на 17 червня. З-під руїн зруйнованого дев’ятиповерхового будинку дістали тіла ще 12 загиблих. Загальна кількість жертв зросла до 28 людей.

Про повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

У коментарі «Українській правді» речниця ДСНС Світлана Водолага зазначила, що більшість загиблих — у Солом’янському районі, ще кілька — у Дарницькому. Серед загиблих є люди, які померли в лікарні.

Наразі встановлено, що знищено щонайменше 35 квартир. Скільки людей ще можуть залишатися під завалами, точно невідомо — частина мешканців не виходить на зв’язок.

Внаслідок ракетної атаки також постраждали щонайменше 134 людини. Рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, що в ніч на 17 червня Київ зазнав масштабної ракетної атаки з боку Росії. Внаслідок ударів зруйновано понад 40 квартир у багатоповерховому житловому будинку, обвалився один із під’їздів.

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