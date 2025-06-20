На Одещині викрили нелегальну АЗС і вилучили понад 8 тисяч літрів пального

На Одещині викрили нелегальну автозаправку з фальсифікованим пальним. Фото: БЕБ

В Іллічанці Одеської області припинили діяльність нелегальної автозаправної станції, яка працювала без дозвільних документів.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки.

Під час обшуків детективи вилучили понад 8 тисяч літрів фальсифікованого пального — 3,8 тисяч літрів дизельного палива та 4,2 тисяч літрів бензину А-95. Також вилучили два заправні комплекси, документи, чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку, генератор і готівку, отриману від незаконної діяльності.

Слідство встановило, що АЗС працювала без ліцензії, паспортів якості та документів на походження пального.

Загальна вартість вилучених матеріалів та обладнання оцінюється у понад 1,11 мільйонів гривень.

Розслідування триває за частиною 1 статті 204 та частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до організації нелегального бізнесу.

Нагадаємо, в Одеській області викрили мережу гральних закладів, які працювали без ліцензії в різних районах міста.