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За добу на Миколаївщині спалахнули понад 40 пожеж: горіли поля, ліси та приватні домівки

Рятувальники ліквідовують наслідки пожеж в Миколаївській області. Фото: ДСНСРятувальники ліквідовують наслідки пожеж в Миколаївській області. Фото: ДСНС

Протягом минулої доби у Миколаївській області сталося 41 пожежа. Вогонь охопив суху траву, хвойний настил у лісах, посіви пшениці та ячменю, чагарники, сміття та автомобільні шини.

Про це повідомили в ДСНС.

Однією з наймасштабніших стала пожежа в селі Карлівка Веснянської громади Миколаївського району, де вогнем було охоплено 40 гектарів сухої рослинності. Через сильний вітер полум’я стрімко поширювалося, зачепивши приватні обійстя. Знищені три господарчі споруди, пошкоджені чотири житлові будинки та автомобіль КАМАЗ.

Ще одне велике загоряння сталося в селі Виноградівка Інгульської громади Баштанського району. Там полум’я охопило 23 гектари.

У селі Варюшине Веселинівської громади Вознесенського району пожежа спалахнула в змішаному лісі. Згоріло п”ять тисяч квадратних метрів хвойного настилу та 1,5 гектара сухостою.

Нагадаємо, 20 червня пожежі гасили також у Трихатах, у Корабельному районі Миколаєва, а ще — біля дачних масивів Веснянської громади, де зайнялися шини й лісосмуга.

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