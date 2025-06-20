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Небезпечна спека та вітер: за день на Миколаївщині сталося 25 пожеж

Рятувальники ліквідовують наслідки пожеж в Миколаївській області. Фото: ДСНСРятувальники ліквідовують наслідки пожеж в Миколаївській області. Фото: ДСНС

20 червня в Миколаївській області спалахнуло 25 пожеж, через спеку та сильний вітер. Наймасштабніша з них сталася в селі Карлівка Веснянської громади, де загорілась суха трава. 

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, там зайнялася суха трава, і через пориви вітру вогонь стрімко наблизився до житлових будинків. Полум'я охопило 40 гектарів. Ситуація ускладнилася тим, що місцеві рятувальники на той момент уже гасили інше займання, а в межах 30 кілометрів одночасно вирували ще дві великі пожежі. 

Рятувальники ліквідовують наслідки пожеж в Миколаївській області. Фото: ДСНСРятувальники ліквідовують наслідки пожеж в Миколаївській області. Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідовують наслідки пожеж в Миколаївській області. Фото: ДСНСРятувальники ліквідовують наслідки пожеж в Миколаївській області. Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідовують наслідки пожеж в Миколаївській області. Фото: ДСНСРятувальники ліквідовують наслідки пожеж в Миколаївській області. Фото: ДСНС

 У цей же день пожежі гасили також у Трихатах, у Корабельному районі Миколаєва, а ще — біля дачних масивів Веснянської громади, де зайнялися шини й лісосмуга.

Рятувальники закликають мешканців бути максимально уважними: через спеку та вітер ризик нових загорянь дуже високий. 

«Надзвичайна спека й сильний вітер значно ускладнюють ситуацію: збільшується кількість загорянь, виникають загрози для приватної власності й життя людей», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідовують наслідки пожеж в Миколаївській області. Фото: ДСНСРятувальники ліквідовують наслідки пожеж в Миколаївській області. Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідовують наслідки пожеж в Миколаївській області. Фото: ДСНСРятувальники ліквідовують наслідки пожеж в Миколаївській області. Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідовують наслідки пожеж в Миколаївській області. Фото: ДСНСРятувальники ліквідовують наслідки пожеж в Миколаївській області. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у селі Привільне Баштанського району Миколаївщини рятувальники їхали загасити пожежу, а по дорозі врятували чоловіка, який тонув у річці Інгул.

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