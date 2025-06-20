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Повертались з пожежі: рятувальники витягли з річки чоловіка, що тонув

Рятувальники врятували чоловіка, який тонув у річці Інгул. Фото: ДСНС МиколаївщиниРятувальники врятували чоловіка, який тонув у річці Інгул. Фото: ДСНС Миколаївщини

У селі Привільне Баштанського району Миколаївщини рятувальники врятували чоловіка, який тонув у річці Інгул.

Це сталося 19 червня під час повернення пожежної бригади з Баштанка до підрозділу після ліквідації займання на одному з підприємств у селі Єрмолівка, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

За словами рятувальників, проїжджаючи через Привільне, вони помітили дим на околиці. Вирушивши перевірити ситуацію, вони дізналися, що місцеві жителі вже загасили суху траву. У цей момент вони почули крики жінки — її син тонув у річці.

На відстані близько 10 метрів від берега було видно руку чоловіка, який зникав під водою. Двоє рятувальників кинулися у воду та витягли його на берег.

У чоловіка стався епілептичний напад. Йому надали першу допомогу ще до прибуття швидкої, консультуючись телефоном з медиками. 31-річний Дмитро прийшов до тями й відмовився від госпіталізації.

Слід зазначити, що з початку 2025 року в Миколаївській області, зокрема в Миколаєві, на водоймах потонули семеро людей, серед яких троє дітей. Ще двох — одну дитину та одного дорослого — вдалося врятувати.

Нещодавно на пляжі в мікрорайоні Намив чоловік встиг витягнути з води одну з двох дівчат, що зникли під час купання. Іншу врятувати не вдалося. 

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