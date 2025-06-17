Від початку року на Миколаївщині потонули семеро людей, серед них — троє дітей

З початку 2025 року в Миколаївській області, зокрема в Миколаєві, на водоймах потонули семеро людей, серед яких троє дітей. Ще двох — одну дитину та одного дорослого — вдалося врятувати.

Найбільше інцидентів сталося в пляжній зоні мікрорайону Намив у Миколаєві, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Лише за останні кілька тижнів там зафіксували три випадки — усі неподалік пірсу.

Рятувальники нагадали, що 5 червня на пляжі в мікрорайоні Намив чоловік встиг витягнути з води одну з двох дівчат, що зникли під час купання. Іншу врятувати не вдалося.

А вже 15 червня на тому ж пляжі дівчина, яка відпочивала, змогла допомогти 39-річному чоловіку, що почав тонути. Постраждалого витягли з води та передали медикам, які прибули на місце.