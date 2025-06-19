  • четвер

    19 червня, 2025

  • 29.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 19 червня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 29.5° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

За добу на Миколаївщині сталося 23 пожежі: горіли склади та поля з ячменем

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Упродовж 18 червня та в ніч проти 19 червня в Миколаївській області рятувальники ліквідували 23 пожежі, одна з яких виникла внаслідок російського обстрілу.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

За словами вогнеборців, близько 03:50 російські війська атакували територію Інгульської сільської громади Баштанського району. Вогонь спалахнув на території сільськогосподарського підприємства.

Рятувальники загасили пожежу на площі 6000 квадратних метрів — з них 1000 «квадратів» займали склади, решта — суха рослинність. Інформація про постраждалих не надходила.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Чотири випадки загорянь сталися в житловому секторі:

  • В Очакові горіли дрова на подвір’ї приватного будинку. Пожежу ліквідували на площі 30 квадратних.
  • У селі Костянтинівка сталося коротке замикання електролічильника в житловому будинку. Пожежу вдалось зупинити ще на початковому етапі.
  • У селі Кременівка загорілися два сараї та суха трава. Площа займання склала 25 квадратних метрів споруд і 1100 квадратних метрів сухостою. Вогонь не встиг поширитися на житловий будинок.
  • У селі Миколаївське згорів гараж на території приватного будинку — 30 квадратних метрів.
  • У селі Зелений Гай виникла пожежа на полі. Займання охопило 6 гектарів ячменю та ще 2000 квадратних метрів сухої трави.
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Інші пожежі сталися на відкритих територіях за межами або в межах населених пунктів, серед яких: Червоне, Сухий Єланець, Лугове, Коблево, Новоселівка, Троїцьке, Нечаяне, Зайчевське, Лимани, Миколаївське, Очаків, Казанка, Олександрівка, Захарівка та обласний центр — місто Миколаїв. Загальна площа таких пожеж склала понад 8 гектарів.

До ліквідації залучалися 65 працівників ДСНС, 16 одиниць техніки, а також місцеві пожежні охорони. У деяких випадках допомогу у підвозі води надали фермери.

Раніше у ДСНС вже наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року та станом на кінець березня, загальна кількість пожеж склала 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.

Останні новини про: Пожежі

На Одещині сталася пожежа в Нацпарку «Тузлівські лимани»: загорілася унікальна степова ділянка
Пожежі на Миколаївщині: згоріло понад 18 гектарів полів і лісу, втрачено частину врожаю
На Миколаївщині за добу сталися 23 пожежі: знову горіли поля з пшеницею
Реклама

Читайте також:

новини

Голова офісу Посольства Данії вважає, що Миколаїв має переорієнтувати суднобудування: «Катери або дрони»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Реставрація у Миколаєві: Декоративну ліпнину історичної будівлі пошкодили без дозволу на будівництво

Катерина Середа
новини

«Мауглі» в джунглях конференцій: як директор Миколаївського зоопарку пояснив поїздки за кордон на ₴600 тис.

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві демонтовані пам’ятники передадуть краєзнавчому музею

Аліна Квітко
новини

Міськрада Миколаєва планує розширити перелік майна для продажу з аукціону: туди додали ще 15 обʼєктів

Аліна Квітко

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині за добу сталися 23 пожежі: знову горіли поля з пшеницею
Пожежі на Миколаївщині: згоріло понад 18 гектарів полів і лісу, втрачено частину врожаю
На Одещині сталася пожежа в Нацпарку «Тузлівські лимани»: загорілася унікальна степова ділянка

Доба на Миколаївщині: поранена жінка, пошкоджені будинки та сільгосппідприємство

Росіяни вдарили по пункту «швидкої» на Херсонщині: пошкоджені дві автівки

Путін готовий зустрітися із Зеленським, але вважає його «нелегітимним» для підписання угод