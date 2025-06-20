Три пожежі на Миколаївщині за добу: горіли склади, камера схову і будинок

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Протягом 19 червня та в ніч на 20 червня на Миколаївщині рятувальники ліквідували три пожежі — дві на об’єктах і одну в житловому будинку.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

У селі Єрмолівка Баштанського району горіла солома в рулонах та складські приміщення приватного підприємства. Площа пожежі — понад 1100 квадратних метрів. Вогонь знищив 4 тонни соломи. Ймовірна причина — необережне поводження з вогнем.

У Миколаєві рятувальники гасили пожежу камери зберігання м’ясної продукції. Вогонь виник через коротке замикання і охопив 40 квадратних метрів. Вдалося врятувати складське приміщення і ще дві камери зберігання.

Також горів житловий будинок у Новій Одесі. Площа пожежі — 2 квадратні метри. Причину загоряння з’ясовують.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що коли вогнеборці поверталися з пожежі у селі Єрмолівка, то у селі Привільне врятували чоловіка, який тонув у річці Інгул.