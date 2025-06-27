У Миколаєві чоловік отримав опіки під час пожежі у приватному будинку

У мікрорайоні Варварівка 26 червня загорівся приватний будинок. Фото: ДСНС Миколаївщини

У четвер, 26 червня, у мікрорайоні Варварівка в Миколаєві на території приватного подвірʼя загорівся сухостій та житловий будинок.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що під час пожежі 71-річний господар оселі перебував удома. Побачивши пожежу, яка ймовірно почалася з сухостою, чоловік намагався загасити вогонь самостійно. Через це він отримав опіки, і його забрала швидка допомога до лікарні.

Пожежу вдалося ліквідувати на площі 300 квадратних метрів. Причини займання наразі з’ясовуються.

Нагадаємо, за минулу добу, 25 червня і в ніч проти 26 червня, на Миколаївщині сталися 39 пожеж. Найчастіше горіли суха трава, сміття та кущі. У кількох випадках полум’я сягнуло житлових територій і господарських будівель.