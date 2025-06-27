  • пʼятниця

    27 червня, 2025

  • 28°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 27 червня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 28° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві чоловік отримав опіки під час пожежі у приватному будинку

У мікрорайоні Варварівка 26 червня загорівся приватний будинок. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ мікрорайоні Варварівка 26 червня загорівся приватний будинок. Фото: ДСНС Миколаївщини

У четвер, 26 червня, у мікрорайоні Варварівка в Миколаєві на території приватного подвірʼя загорівся сухостій та житловий будинок.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що під час пожежі 71-річний господар оселі перебував удома. Побачивши пожежу, яка ймовірно почалася з сухостою, чоловік намагався загасити вогонь самостійно. Через це він отримав опіки, і його забрала швидка допомога до лікарні.

Пожежу вдалося ліквідувати на площі 300 квадратних метрів. Причини займання наразі з’ясовуються.

Нагадаємо, за минулу добу, 25 червня і в ніч проти 26 червня, на Миколаївщині сталися 39 пожеж. Найчастіше горіли суха трава, сміття та кущі. У кількох випадках полум’я сягнуло житлових територій і господарських будівель.

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині за два дні сталося майже 30 пожеж: горіли поля, сміття та суха трава
На Миколаївщині за добу сталося 39 пожеж: чотири рази горіли поля
На Миколаївщині за добу сталося 32 пожежі, згоріло 11 гектарів пшениці
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві встановлять нові зупинки на Великій Морській за ₴866 тис.

Аліна Квітко
новини

У Лиманах під Миколаєвом за ₴1,4 млн відновлять сільраду, зруйновану обстрілом у 2022 році

Аліна Квітко
новини

«Збираємо голоси по крихтах», — мер Миколаєва Сєнкевич закрив засідання сесії через відсутність депутатів

Аліна Квітко
новини

Міськрада Миколаєва підтримала збільшення статутного капіталу КП «Миколаївські парки» до ₴100 млн

Аліна Квітко
новини

Депутати міської ради просять ВРУ не ухвалювати законопроєкт, що може скоротити кількість ліцеїв у Миколаєві

Юлія Бойченко

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині за добу сталося 32 пожежі, згоріло 11 гектарів пшениці
На Миколаївщині за добу сталося 39 пожеж: чотири рази горіли поля
На Миколаївщині за два дні сталося майже 30 пожеж: горіли поля, сміття та суха трава

На Тилігульському лимані досі немає стоянки для автівок туристів: чекають затвердження меж парку

Через ворожу атаку частина Херсонщини може надовго залишитися без світла

3 години тому

Головне сьогодні