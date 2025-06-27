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Мер Дніпра обурився, що МВС не повідомило його про досьє у вбивці Фаріон

Міський голова Дніпра Борис Філатов. Фото: hromadskeМіський голова Дніпра Борис Філатов. Фото: hromadske

Міський голова Дніпра Борис Філатов звернувся до МВС з вимогою пояснень, чому його не поінформували про те, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон збирав досьє і на нього. Він вважає, що мова може йти про список осіб, на яких готувалися напади.

Філатов нагадав, що під час судового засідання у Шевченківському районному суді Львова досліджували дані з телефона Зінченка. У його хмарному сховищі знайшли досьє не лише на Фаріон, а й на самого Філатова, блогера Сергія Стерненка та бізнесмена Геннадія Корбана.

Філатов припустив, що ці матеріали могли бути частиною списку осіб, на яких готували фізичне знищення. На його думку, до цієї історії може бути причетна спроба стеження, яку зафіксували ще 13 березня. Тоді троє невідомих у формі працівників компанії ДТЕК та з підробленими номерними знаками на авто встановили камеру біля офісу міського голови — поряд також знаходиться його приватний будинок.

Мер стверджує, що повідомив про інцидент МВС, але відповіді так і не отримав. Тепер, після оприлюднення даних щодо Зінченка, він переконаний, що камера могла бути частиною спостереження за ним.

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Філатов також нагадав про замах на волонтера Стерненка у травні цього року й наголосив: усі ці події можуть бути пов’язані між собою. Він звернувся до Клименка з питанням, чому працівники МВС не попередили його про наявність у Зінченка досьє на нього ще на етапі досудового розслідування.

«Чому я повинен дізнаватись вищевказану інформацію від журналістів, які були присутні під час судового засідання, а не від представників правоохоронних органів, до чиїх обовʼязків входять профілактика та запобігання злочинам?» — заявив Борис Філатов.

Вбивство Ірини Фаріон

У липні 2024 року невідомий стріляв у Ірину Фаріон біля її будинку у Львові. Пізніше жінка померла у лікарні.

Прощання з Іриною Фаріон відбулося 21 липня на площі перед Гарнізонним храмом у Львові.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що вранці 20 липня отримав нові звіти щодо вбивства Ірини Фаріон, і наразі розглядаються всі версії, включно з тією, яка пов'язана з Росією.

Згодом стало відомо про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон.

Галицький районний суд обрав запобіжний захід 18-річному підозрюваному. Суддя обрав йому безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі правоохоронці завершили розгляд справи про вбивство народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон та направили його до суду. Підозрюваному у вбивстві змінили кваліфікацію злочину.

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