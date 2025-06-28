Росіяни атакували Куцурубську громаду дронами: пошкоджено будинки та вантажівку, сталася пожежа

Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня. Фото: МикВісті

Учора, 27 червня, російські війська одинадцять разів обстріляли Куцурубську громаду FPV-дронами та артилерією.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Під час одного з обстрілів у селі Солончаки загорілась господарча будівля. В селі Дмитрівка пошкоджений приватний будинок та вантажний автомобіль, а також загорілась суха трава. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 27 червня російські війська завдали ракетного удару по місту Самар, що розташоване в передмісті Дніпра.