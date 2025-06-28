Росіяни атакували Куцурубську громаду дронами: пошкоджено будинки та вантажівку, сталася пожежа
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
8:02, 28 червня, 2025
-
Учора, 27 червня, російські війська одинадцять разів обстріляли Куцурубську громаду FPV-дронами та артилерією.
Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.
Під час одного з обстрілів у селі Солончаки загорілась господарча будівля. В селі Дмитрівка пошкоджений приватний будинок та вантажний автомобіль, а також загорілась суха трава. Постраждалих немає.
Нагадаємо, 27 червня російські війська завдали ракетного удару по місту Самар, що розташоване в передмісті Дніпра.
Останні новини про: Обстріл Миколаївщини