  • неділя

    29 червня, 2025

  • 27.1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 29 червня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 27.1° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Під час нічної атаки Росії загинув льотчик F-16

У ніч на 29 червня 2025 року російські окупанти вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні із застосуванням ракет різних типів та ударних БпЛА, під час якого загинув льотчик 1 класу підполковник Максим Устименко.

Про це повідомили у Повітряних силах.

У командуванні зазначили, що Максиму Устименку вдалося збити 7 російських повітряних цілей. Однак під час відпрацювання останньої його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. 

— На жаль, нині маємо ще одну болючу втрату. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1 класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження. Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої – його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг, — повідомили у Повітряних силах.

Нагадаємо, у ніч проти 29 квітня російські війська завдали масованого повітряного удару по регіонах України. Під ударом опинилися, зокрема, Львівська, Черкаська та Полтавська, Миколаївська області. Ворог застосував 537 засобів повітряного нападу.

Реклама

Читайте також:

новини

Зеленський нагородив до Дня Конституції ректора НУК Трушлякова та агронома-депутата Садрідінова

Даріна Мельничук
новини

Українська інтелігенція підтримала Креміня і закликала не послаблювати інституцію мовного омбудсмена

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві збудують дитячий будинок сімейного типу за кошти фонду Зеленської

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві встановлять нові зупинки на Великій Морській за ₴866 тис.

Аліна Квітко
новини

У Лиманах під Миколаєвом за ₴1,4 млн відновлять сільраду, зруйновану обстрілом у 2022 році

Аліна Квітко

Шістьма «Іскандерами» вдарили по промзоні Миколаєва, — Кім прокоментував нічну атаку росіян

Аліса Мелік-Адамян

Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Росія вночі вдарила по Миколаєву ракетами та дронами: постраждало підприємство