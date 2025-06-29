Під час нічної атаки Росії загинув льотчик F-16

У ніч на 29 червня 2025 року російські окупанти вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні із застосуванням ракет різних типів та ударних БпЛА, під час якого загинув льотчик 1 класу підполковник Максим Устименко.

Про це повідомили у Повітряних силах.

У командуванні зазначили, що Максиму Устименку вдалося збити 7 російських повітряних цілей. Однак під час відпрацювання останньої його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту.

— На жаль, нині маємо ще одну болючу втрату. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1 класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження. Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої – його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг, — повідомили у Повітряних силах.

Нагадаємо, у ніч проти 29 квітня російські війська завдали масованого повітряного удару по регіонах України. Під ударом опинилися, зокрема, Львівська, Черкаська та Полтавська, Миколаївська області. Ворог застосував 537 засобів повітряного нападу.