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У Каліфорнії вибухнув склад піротехніки: феєрверки злетіли в повітря

У Каліфорнії вибухнув склад із феєрверками. Скриншот з відео NBC KCRAУ Каліфорнії вибухнув склад із феєрверками. Скриншот з відео NBC KCRA

Увечері 1 липня в окрузі Йолу, штат Каліфорнія, спалахнула пожежа на складі з феєрверками, що призвела до серії вибухів.

Пожежа сталася поблизу населеного пункту Еспарто, на північний захід від Сакраменто, повідомляє NBC Los Angeles з посиланням на місцеву владу.

Рятувальники прибули на місце близько 17:50 за місцевим часом (03:50 2 липня за Києвом). За словами начальника пожежної служби Кертіса Лоуренса, на території складу загорілися кілька будівель, також почала детонувати піротехніка, пише NBC News.

Інформацію про постраждалих поки не підтверджено. Правоохоронці заявили, що ситуація перебуває на стадії попереднього розслідування.

Відео, зняте з гелікоптера телеканалом NBC KCRA, показує одну з будівель у вогні, а також численні спалахи та вибухи феєрверків, які здіймалися в небо.

Нагадаємо, в березні у Чехії стався вибух на складі боєприпасів збройового підприємства. Тоді у результаті вибуху постраждала одна людина.

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