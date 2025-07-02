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За Чернишова внесли заставу у ₴120 млн

Олексій Чернишов. Фото: FacebookОлексій Чернишов. Фото: Facebook

За віцепрем’єра-міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря, внесли заставу 120 мільйонів гривень.

Про це повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі «Українській правді».

— Заставу внесли у повному обсязі, визначеному в ухвалі слідчого судді, — зазначила Олеся Чемерис.

Раніше Вищий антикорупційний суд не відсторонив Олексія Чернишова від займаної посади на два місяці, як того просили детективи Національного антикорупційного бюро України.

Нагадаємо, Олексія Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем і отриманні неправомірної вигоди. За версією НАБУ, він неправомірно отримав знижку на квартири на суму 14,5 мільйона гривень.

Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме Вищий антикорупційний суд призначити запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 мільйонів гривень для віцепрем’єра та міністра національної єдності Олексія Чернишова.

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