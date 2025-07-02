ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепремʼєра

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов. Фото: Facebook / Олексій Чернишов

Вищий антикорупційний суд не відсторонив віцепремʼєр-міністра та міністра національної єдності Олексія Чернишова від займаної посади на два місяці, як того просили детективи Національного антикорупційного бюро України.

Про це стало відомо з трансляції засідання ВАКС.

Ухвалу про відмову у задоволенні клопотання детектива НАБУ в середу оголосив слідчий суддя Вищого антикорупційного суду. Документ може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом пʼяти днів з моменту оголошення. Повний текст ухвали оприлюднять 4 липня.

Як зазначили в Центрі протидії корупції, під час розгляду клопотання захист надав лист за підписом прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, в якому йшлося про негативні наслідки відсторонення Олексія Чернишова для уряду. Слідчий суддя вважав такий документ спробою тиску на суд.

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Станом на 1 липня Олексій Чернишов ще не вніс заставу в розмірі 120 мільйонів гривень.

Пізніше віцепрем’єр Чернишов прокоментував рішення суду, зазначивши, що продовжить виконувати свої обов’язки та висловив впевненість, що «зі справою розберуться», а суд надасть їй об’єктивну оцінку. Також він додав, що продовжує збір коштів для внесення застави й сподівається зробити це протягом доби.

Нагадаємо, Олексія Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем і отриманні неправомірної вигоди. За версією НАБУ, він неправомірно отримав знижку на квартири на суму 14,5 мільйона гривень.

Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме Вищий антикорупційний суд призначити запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 мільйонів гривень для віцепрем’єра та міністра національної єдності Олексія Чернишова.

Пізніше стало відомо, що Міністерство національної єдності, яке очолює віцепрем’єр та мініст національної єдності Олексій Чернишов, можуть ліквідувати.