  • середа

    2 липня, 2025

  • 26.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 2 липня , 2025 середа

  • Миколаїв • 26.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Одещині затримали командування батальйону, яке підозрюють у розкраданні ₴100 млн

Затримання підозрюваних у справі розкрадання на Одещині. Фото: СБУЗатримання підозрюваних у справі розкрадання на Одещині. Фото: СБУ

Правоохоронці затримали командування батальйону на Одещині, яке підозрюють в розкраданні майже 100 мільйонів гривень.

Про це повідомила СБУ.

За версією слідства, підозрювані продавали «бронь від призову», підроблені посвідчення учасників бойових дій та пальне. 

За матеріалами справи, організатором оборудок є колишній командир окремого батальйону, дислокованого на території регіону. Він залучив до злочинів чотирьох підлеглих, зокрема двох своїх заступників.

Затримання підозрюваних у справі розкрадання на Одещині. Фото: СБУЗатримання підозрюваних у справі розкрадання на Одещині. Фото: СБУ
Затримання підозрюваних у справі розкрадання на Одещині. Фото: СБУЗатримання підозрюваних у справі розкрадання на Одещині. Фото: СБУ

За однією зі схем вони фіктивно оформлювали місцевих підприємців і знайомих на службу до своєї військової частини. Вартість таких «послуг» з уникнення призову становила до п'яти тисяч доларів.

Насправді такі «мобілізовані» навіть не з’являлися на території режимного обʼєкта, а в обмін на це щомісяця перераховували свої зарплати на банківські картки командування батальйону.

Також посадовці торгували підробленими посвідченнями УБД і нелегально продавали пальне, що призначалось для військової техніки.

Правоохоронці затримали всіх підозрюваних. Під час обшуків у них вилучили телефони та банківські картки з доказами оборудок. Вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі екскомандиру батальйону та чинним заступнику комбата, заступнику комбата з тилу, начальнику складу пально-мастильних матеріалів і командиру роти повідомили про підозру за кількома статтями. Зокрема, привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою; службове підроблення; зловживання впливом.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині командир батальйону однієї з військових частин підозрюється у перевищенні повноважень, він залучав військових до охорони приватного об'єкту.

Останні новини про: Війна в Україні

Порошенко звинуватив Зеленського в авторитаризмі: «Його дії нічим не відрізняються від Росії»
США призупинили постачання деяких ракет ППО та високоточних боєприпасів Україні
Митрополита УПЦ (МП) Онуфрія позбавили українського громадянства
Реклама

Читайте також:

новини

Верховний Суд скасував заборону партії «Наш край»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Миколаївелектротранс» планує закупити скла на ₴3,3 млн: для чого

Юлія Бойченко
новини

На Миколаївщині призначено нового керівника прокуратури: ним став Ігор Домущей

Аліса Мелік-Адамян
новини

У нас нема грошей навіть на дрони, — Ряжських розкритикувала створення центру спротиву на Миколаївщині

Аліна Квітко
новини

Очаківські депутати проголосували за щомісячну надбавку до зарплати меру Бичкову за «особливо важливу роботу»

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

Митрополита УПЦ (МП) Онуфрія позбавили українського громадянства
США призупинили постачання деяких ракет ППО та високоточних боєприпасів Україні
Порошенко звинуватив Зеленського в авторитаризмі: «Його дії нічим не відрізняються від Росії»

«Місце відпочинку, випити каву, енергетик, підкріпитися хот-догом та заправитися», — у ОККО пояснили переваги АЗС замість дубів

Військові та родини загиблих в Одесі отримають податкові пільги: що зміниться з 2026 року

4 години тому

Плагіат та відсутність повної інформації: миколаївці розкритикували звіт щодо будівництва АЗС в парку біля «Зорі»

СУСПІЛЬСТВО

Альона Коханчук

Головне сьогодні