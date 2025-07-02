На Одещині затримали командування батальйону, яке підозрюють у розкраданні ₴100 млн

Затримання підозрюваних у справі розкрадання на Одещині. Фото: СБУ

Правоохоронці затримали командування батальйону на Одещині, яке підозрюють в розкраданні майже 100 мільйонів гривень.

Про це повідомила СБУ.

За версією слідства, підозрювані продавали «бронь від призову», підроблені посвідчення учасників бойових дій та пальне.

За матеріалами справи, організатором оборудок є колишній командир окремого батальйону, дислокованого на території регіону. Він залучив до злочинів чотирьох підлеглих, зокрема двох своїх заступників.

Затримання підозрюваних у справі розкрадання на Одещині. Фото: СБУ Затримання підозрюваних у справі розкрадання на Одещині. Фото: СБУ

За однією зі схем вони фіктивно оформлювали місцевих підприємців і знайомих на службу до своєї військової частини. Вартість таких «послуг» з уникнення призову становила до п'яти тисяч доларів.

Насправді такі «мобілізовані» навіть не з’являлися на території режимного обʼєкта, а в обмін на це щомісяця перераховували свої зарплати на банківські картки командування батальйону.

Також посадовці торгували підробленими посвідченнями УБД і нелегально продавали пальне, що призначалось для військової техніки.

Правоохоронці затримали всіх підозрюваних. Під час обшуків у них вилучили телефони та банківські картки з доказами оборудок. Вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі екскомандиру батальйону та чинним заступнику комбата, заступнику комбата з тилу, начальнику складу пально-мастильних матеріалів і командиру роти повідомили про підозру за кількома статтями. Зокрема, привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою; службове підроблення; зловживання впливом.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині командир батальйону однієї з військових частин підозрюється у перевищенні повноважень, він залучав військових до охорони приватного об'єкту.